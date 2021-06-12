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Dünyaca ünlü Ukraynalı model Anzelika Sraufant balkondan düşüp öldü! Sevgilisi Burak Ercan kurtarmak yerine bakın ne yaptı

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Giriş: 12.06.2021 10:03
İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin o sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Ercan'ın hakimlik sorgusunda Ukraynalı modelin daha önceden de intihar girişiminde bulunduğunu söylediği ve balkondan kendisini aniden attığını iddia ettiği öğrenildi. Öte yandan iddiaya göre, gözaltına alınan Ercan, sevgilisi balkondan sarktığı sırada müdahale ederek tutmak yerine cinayet ile suçlanırım diye cep telefonuyla kayıt yapıyordu.
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