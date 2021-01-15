Dünya liderlerinin ayakkabıcısı

Dede mesleğini devam ettiren Ahmet Polat, dünya liderlerinin ayakakbılarını yapmaya başladı. İşte bir ayakkabı atölyesinden dünyaya açılan Ahmet Polat'ın hikayesi...

Dede mesleğini devam ettiren Ahmet Polat, dünya liderlerinin ayakakbılarını yapmaya başladı. İşte bir ayakkabı atölyesinden dünyaya açılan Ahmet Polat'ın hikayesi...

DÜNYA LİDERLERİNE AYAKKABI YAPTI

Polat'ın özenle yaptığı ayakkabıları dünya liderleri kullanıyor. Polat, "Suudi Arabistan önceki kralı kral Abdullah'a ayakkabı yaptık, ondan sonra İngiliz Galler prensi Prens Charles'a ayakkabı yaptık, düğün ayakkabısını yaptık. Bu bizim haklı gururumuz oldu çünkü altına "Made in Turkey" bastık. Donald Trump'ın da 2006'dan beri ayakkabısını yapıyoruz. Ama en çok bizim gurur duyduğumuz kendi liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza ayakkabı yapmak bizim haklı bir gururumuz." ifadelerini kullandı.

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