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Dünya karanlıkta mı kalacak? Güneş patlamalarının dünyaya etkileri nelerdir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 11:03
Güneş'te süpersonik patlamalar yaşanacağı iddiası gündemde. Güneş patlamalarının dünyaya etkileri ile ilgili farklı senaryolar var. Astronomi ve Uzay Bilimci Doç. Dr. Funda Bostancı Güver, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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