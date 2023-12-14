Dünya karanlıkta mı kalacak? Güneş patlamalarının dünyaya etkileri nelerdir?

Güneş'te süpersonik patlamalar yaşanacağı iddiası gündemde. Güneş patlamalarının dünyaya etkileri ile ilgili farklı senaryolar var. Astronomi ve Uzay Bilimci Doç. Dr. Funda Bostancı Güver, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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