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Dünya bu düğünü konuşuyor tam 1 hafta sürdü! İşte Dünyanın en zengin Kralı Brunei Sultanı Bolkiah'ın kızının düğünü

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2022 14:45
Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Brunei Sultanı Bolkiah'ın kızı Fadzillah Lubabul, bir hafta süren ihtişamlı bir düğünle dünyaevine girdi. Iraklı El Haşimi ile hayatını birleştiren Fadzillah Lubabul'un kıyafetleri, takıları ve düğünün abartısı çok konuşuldu.
Dünya bu düğünü konuşuyor tam 1 hafta sürdü!
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