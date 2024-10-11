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Düğününe bir hafta kala uyuşturucu ile yakalandı! O damat tutuklandı

Düğününe bir hafta kala uyuşturucu ile yakalandı! O damat tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 21:16
Samsun'da nikahına bir hafta kala aracında uyuşturucuyla yakalanan damat adayı çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ticareti ' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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