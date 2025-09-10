10 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada

Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.09.2025 00:50
Kavga, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı. Bu anlar saniye saniye görüntülenirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga güçlükle ayrılırken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Kocaeli’de suç örgütüne darbe: 7 kişi tutuklandı
Kocaeli'de suç örgütüne darbe: 7 kişi tutuklandı
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama
Kocaeli’de el bombalı saldırıya 7 tutuklama
Jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi
Jandarmadan minik kalplere doğum günü sürprizi
Piknik tüpü alev topuna döndü!
Piknik tüpü alev topuna döndü!
Gercüş’te Badem ağacından düşen adam ağır yaralandı
Gercüş'te Badem ağacından düşen adam ağır yaralandı
Motosiklet alev aldı, kırık ayaklı vatandaş yardıma koştu
Motosiklet alev aldı, kırık ayaklı vatandaş yardıma koştu
Antalya’da silahlı saldırı:1’i turist 3 yaralı
Antalya'da silahlı saldırı:1'i turist 3 yaralı
Motosikletli metrelerce havaya savruldu
Motosikletli metrelerce havaya savruldu
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada
Eyüpsultan E-5’te araç bariyere çarpıp yan yattı
Eyüpsultan E-5’te araç bariyere çarpıp yan yattı
Kayseri’de scooter kazası kahkahaya boğdu
Kayseri’de scooter kazası kahkahaya boğdu
Daha Fazla Video Göster