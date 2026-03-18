Başkan Erdoğan'dan Çanakkale mesajı: Zaferler silsilesinin altın halkalarından biri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eğitim ailesi ile iftar programında önemli mesajlar verdi. Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümüne ilişkin "Dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. Zaferler silsilesinin altın halkalarından biri" mesajı veren Erdoğan bu mücadelenin Türk milletinin en parlak nişanesi olacağını söyledi. Başkan Erdoğan öğretmene yönelik en ufak şiddete toleranslarının olmadığını belirterek "Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Kültürümüzde anne ve babadan sonra eli öpülesi kişi öğretmenlerdir" dedi.