Düğün ve asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanlara yeni cezalar!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de trafik kurallarını ihlal eden düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalanarak “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. Öte yandan yeni trafik kanunu teklifine göre, düğün veya asker uğurlama gibi konvoylarla yolu kapatanların sürücü belgeleri 60 gün, araçları da 60 gün trafikten men edilecek. İhlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa bu süre 120 güne çıkacak.

