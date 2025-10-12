12 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Düğün ve asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanlara yeni cezalar!
Düğün ve asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanlara yeni cezalar!

Düğün ve asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanlara yeni cezalar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2025 11:13
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Sultanbeyli'de trafik kurallarını ihlal eden düğün konvoyundaki 10 sürücünün yakalanarak “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek” suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı. Öte yandan yeni trafik kanunu teklifine göre, düğün veya asker uğurlama gibi konvoylarla yolu kapatanların sürücü belgeleri 60 gün, araçları da 60 gün trafikten men edilecek. İhlal köprü, tünel, viyadük ve otoyollarda yapılırsa bu süre 120 güne çıkacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Düğün ve asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yaparak yol kapatanlara yeni cezalar!
İş yerinde korkutan anlar! Namazını bırakmadı
İş yerinde korkutan anlar! Namazını bırakmadı
Şehre Yakın Kurtdoğmuş Köyü’nde
Şehre Yakın Kurtdoğmuş Köyü’nde
Köpeğin peşine takılan tilki kamerada
Köpeğin peşine takılan tilki kamerada
Kent merkezine kadar inen kurtlar kamerada
Kent merkezine kadar inen kurtlar kamerada
Yol kapatanlara yeni cezalar!
Yol kapatanlara yeni cezalar!
Şile’nin saklı cenneti: Ulupelit Köyü
Şile’nin saklı cenneti: Ulupelit Köyü
Faciaya davetiye çıkardı
Faciaya davetiye çıkardı
Kaza anı kamerada
Kaza anı kamerada
Bursa sisle kaplandı
Bursa sisle kaplandı
İstanbul merkezli fuhuş operasyonu
İstanbul merkezli fuhuş operasyonu
Park halindeki motosikletlere çarptı
Park halindeki motosikletlere çarptı
Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada
Sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada
Daha Fazla Video Göster