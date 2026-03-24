Müzakereye İran halkı ne diyor?

İsrail, İran ve Lübnan’dan gelen ardı arkası kesilmeyen füze saldırılarıyla adeta ateş hattına döndü. Trump’ın arabuluculuk girişimleri ve İran ile yapılan gizli görüşmelerin yankıları sürüyor. A Haber mikrofonunun uzatıldığı İranlı vatandaşlar, Trump’ın müzakere iddialarına ateş püskürdü. Türkçe de bilen bir İran vatandaşı, "Müzakere külliyen batıldır. İran ehl-i müzakere değil, ehl-i cenktir. Biz şu an cenk ediyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle galip geleceğiz." dedi.