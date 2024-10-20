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Düğün töreninden dönen aile kaza yaptı!

Düğün töreninden dönen aile kaza yaptı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 00:02
Adıyaman’da, bir düğün töreninden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başa otomobille çarpışarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.
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Düğün töreninden dönen aile kaza yaptı!
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