Düğün töreninden dönen aile kaza yaptı!

Adıyaman’da, bir düğün töreninden çıkan ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin bir başa otomobille çarpışarak şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ise yaralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN