Düdüklü tencere kullanırken dikkat! Düdüklü tencere neden patlar?

Basınçlı hava ile yemekleri daha hızlı pişiren düdüklü tencereler zaman kazandırsa da patlama riskini de beraberinde taşıyor. Peki düdüklü tencere neden patlıyor? Yemek pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte merak edilen cevaplar...

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