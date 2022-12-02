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Düdüklü tencere kullanırken dikkat! Düdüklü tencere neden patlar?

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 13:54
Basınçlı hava ile yemekleri daha hızlı pişiren düdüklü tencereler zaman kazandırsa da patlama riskini de beraberinde taşıyor. Peki düdüklü tencere neden patlıyor? Yemek pişirirken nelere dikkat etmeliyiz? İşte merak edilen cevaplar...
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Düdüklü tencere neden patlar?
Düdüklü tencere neden patlar?
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