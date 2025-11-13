Duatepe Anıtı sisle kaplandı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Polatlı'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçe genelinde yer yer yoğunluğunu artırdı. Sakarya Meydan Muharebesi'nin simge noktalarından biri olan Duatepe Anıtı'nda ise ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Soğuk havaya rağmen anıtı ziyaret eden vatandaşlar, aileleri ve sevdikleriyle birlikte alanda vakit geçirdi, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

