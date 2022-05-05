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DSÖ’den obezite uyarısı | Türkiye’de risk büyüyor! Obezitenin önüne nasıl geçilir?

A Haber
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Giriş: 05.05.2022 08:48
Dünya Sağlık Örgütü obeziteye ilişkin korkutan bir rapor yayınladı. Rapora göre obezite Avrupa genelinde "salgın" boyutuna ulaştı. Ayrıca Avrupa'daki yetişkinlerin üçte ikisinin ya aşırı kilolu ya da obez olduğu vurgulandı. Türkiye de riskin en yüksek olduğu ülkeler arasında.
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