Dört köpek türüne yasak

Hayvan Hakları Yasa Teklifi aynı zamanda tehlikeli olduğu belirtilen köpek türleriyle ilgili de düzenlemeler içeriyor. Mesela pitbull ile birlikte 3 tür köpeğin daha Türkiye'ye girişi yasaklanacak. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. Avukat Murat Emergen, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hayvan Hakları Yasa Teklifi aynı zamanda tehlikeli olduğu belirtilen köpek türleriyle ilgili de düzenlemeler içeriyor. Mesela pitbull ile birlikte 3 tür köpeğin daha Türkiye'ye girişi yasaklanacak. A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik detayları aktardı. Avukat Murat Emergen, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CANLI VE SÜS OLMAYACAK:

Bundan sonra sadece insanlar değil tüzel kişiler de havyan sahibi olabilecek. Hayvanlar 'mal ve eşya' değil "canlı" olarak kabul edilecek. Hayvanları "süs" olarak gösteren maddeler de temizleniyor.

HAYVAN KİMLİKLERİ:

Kedi ve köpek sahipleri, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar dijital kimlik almak zorunda olacak.

SOKAĞA BIRAKANA 2 BİN LİRA CEZA:

Ev hayvanını terk edip sokağa bırakmak ilk kez kabahat olarak düzenlendi ve 2 bin lira para cezası getirildi.

PİTBULL YASAĞI: Pittbull gibi tehlikeli hayvanların sahiplenilmesi, barındırılması ve beslenmesi yasak olacak. Şu aşamada dört köpek türü 'Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino" ve melezleri yasaklanıyor. Bu hayvanları besleyenlere 6 ay süre verilecek. Bu süre içinde ya hayvanlar kısırlaştırılacak ya da barınaklara teslim edilecek. Bu tercih süresinde dahi hayvanlar çocuk parkları başta olmak üzere kalabalık yerlere giremeyecek. Ayrıca, bu hayvanların sokağa terk edilmesi yasağına ilişkin idari para cezasının 30 bin lira olarak uygulanması öngörülmektedir.