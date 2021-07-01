Köpekler neden saldırır? Saldırı anında ne yapmak gerekir? Uzman isim A Haber'de anlattı

Geçtiğimiz gün üç köpek saldırısı yaşandı. Peki köpekler neden saldırır? Saldırı anında ne yapılması gerekiyor? Detayları Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Köpek eğitmeni Şemsettin Sayan, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.

İstanbul 'da pitbull cinsi köpek, sokakta top oynayan çocuğa saldırmış, çocuğa 30 dikiş atılmıştı. Köpeğin sahipleri gözaltına alındı. köpek geçici hayvan barınağına teslim edilirken, sahibine 10 bin 434 TL cezai işlem uygulandı.

Peki köpekler neden saldırır? Saldırı anında ne yapılması gerekiyor? Detayları Çağdaş Evren Şenlik aktardı. Köpek eğitmeni Şemsettin Sayan, konu ile ilgili detayları canlı yayında anlattı.

"KAÇMAK KURTULUŞ DEĞİL"

Köpek saldırısından korunmanın yollarını anlatan Sayan, "Pet şişenin içinde çakıl taşları var ben bunu atıyormuş gibi yaparak kendimi savunabilirim kısa vadede. Köpekten kaçmak bir kurtuluş yolu değildir." şeklinde konuştu.

Sayan, "Kötü köpek yoktur bilinçsiz sahipler vardır" ifadelerini kullanarak sorunun bilinçsizlik olduğunu belirtti.