25 Ekim 2025, Cumartesi

Dolmuş durağında baygın halde bulundu: Polisleri görünce elini öptü
Dolmuş durağında baygın halde bulundu: Polisleri görünce elini öptü

Dolmuş durağında baygın halde bulundu: Polisleri görünce elini öptü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 11:20
Antalya'da dolmuş durağında baygın halde yatan şahıs, polis ekiplerinin çabasıyla uyandırıldı. Madde etkisinde olduğu ileri sürülen şahıs, kendisine yardım eden polisin elini öptü, ambulansa da binmemekte direndi. Bir şey içmediğini söyleyen şahıs, polisin kendisinin de ambulansa geleceğini belirtmesi üzerine hastaneye gitmeyi kabul etti.
