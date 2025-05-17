17 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada

Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2025 12:17
Bursa'da vatandaşların cep telefonlarına "Hakkınızda açılacak dava var, icra takibi başlatılmaması için 0539... numarası ile acil irtibata geçmeniz gerekmektedir. Hukuk Bürosu" şeklinde gönderilen kısa mesajlar üzerine başlayan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Polis şafak vakti çete üyelerine lüks ofisinde baskın yaptı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi!
Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi!
Oltaya köpek balığı takıldı!
Oltaya köpek balığı takıldı!
Otomobil refüje çarpıp ters döndü
Otomobil refüje çarpıp ters döndü
Emekliliğini telsizle duyurdu!
Emekliliğini telsizle duyurdu!
Elektrikli bisiklet devrildi: 1 kişi yaralandı
Elektrikli bisiklet devrildi: 1 kişi yaralandı
Paten yolculuğu kötü bitti!
Paten yolculuğu kötü bitti!
Yusufeli Barajı’nda kano ve rafting coşkusu
Yusufeli Barajı'nda kano ve rafting coşkusu
Bal tavsiyesi hayatını değiştirdi
Bal tavsiyesi hayatını değiştirdi
İki farklı motosiklet hırsızlığı kamerada!
İki farklı motosiklet hırsızlığı kamerada!
Batı illerine kurbanlık sevki!
Batı illerine kurbanlık sevki!
Ünlü bilim insanı dolandırıldı!
Ünlü bilim insanı dolandırıldı!
Hapis cezası olan zanlı baza altında yakalandı
Hapis cezası olan zanlı baza altında yakalandı
Daha Fazla Video Göster