Dolandırıcı şebekesi böyle çökertildi! 12 kişinin tutuklandığı operasyon anı kamerada

Bursa'da vatandaşların cep telefonlarına "Hakkınızda açılacak dava var, icra takibi başlatılmaması için 0539... numarası ile acil irtibata geçmeniz gerekmektedir. Hukuk Bürosu" şeklinde gönderilen kısa mesajlar üzerine başlayan ve çok sayıda kişiyi mağdur eden organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Polis şafak vakti çete üyelerine lüks ofisinde baskın yaptı. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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