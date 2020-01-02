Doğu Türkistan'da atların görsel şöleni

Karla kaplı düzlüklerde binlerce at, dört nala koştu. Görüntüler Doğu Türkistan'ın Nehri Vadisi'nin güneyinde bulunan bir bölgeden. Zamanın çoğunu ahırda geçiren atlar, karla kaplı düzlüklere salındı. Aylarca ahırda kalan atların, doğa ile buluştuğu anlar kameralara böyle yansıdı.