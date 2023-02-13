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Diyarbakır’da son durum ne? A Haber muhabiri bölgeden aktardı

A Haber
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Giriş: 13.02.2023 08:54
Son dakika haberleri… Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremden etkilenen Diyarbakır’da çalışmalar devam ediyor. Bölgeden görev yapan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz son durumu canlı yayında anlattı.
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