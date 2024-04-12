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Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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Giriş: 12.04.2024 12:03
Diyarbakır-Elazığ yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna döndü.
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
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