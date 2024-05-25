25 Mayıs 2024, Cumartesi
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Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi Fakülte Kavşağı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Olayda İ.Ç. ile M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.