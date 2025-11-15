15 Kasım 2025, Cumartesi

Diyarbakır'da bitkin halde bulunan gelincik, görüntülendi
Giriş: 15.11.2025 16:33
Diyarbakır'ın Çınar ilçenin kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan gelincik görüntülendi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, gelinciğe dokunanların ellerinde oluşacak çizik veya kesikler durumunda kuduz olma durumu göz önünde bulundurularak dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
