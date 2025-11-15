15 Kasım 2025, Cumartesi
Diyarbakır'da bitkin halde bulunan gelincik, görüntülendi
Diyarbakır'ın Çınar ilçenin kırsal Höyükdibi Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan gelincik görüntülendi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, gelinciğe dokunanların ellerinde oluşacak çizik veya kesikler durumunda kuduz olma durumu göz önünde bulundurularak dikkatli olmaları uyarısında bulundu.