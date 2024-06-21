Diyarbakır'da anız yangısı sonrası hortum çıktı! O anlar böyle görüntülendi

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alandaki anız yangından etkilenen Çınar ilçesine bağlı Köksalan Mahallesi'nde hortum meydana geldi. O anları vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İşte o görüntüler...

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