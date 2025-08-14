Diyarbakır Müzesi’nde 3 kıymetli eser sergilendi

Diyarbakır Müzesi, koleksiyonundaki üç nadide eseri kalıcı olarak bahçe sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sundu. 1934 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü müzelerinden biri olan Diyarbakır Müzesi, 36 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Ancak sergileme alanlarının sınırlı olması nedeniyle bu eserlerin yalnızca küçük bir bölümünün ziyaretçilere gösterileceği belirtildi.