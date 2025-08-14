14 Ağustos 2025, Perşembe

Diyarbakır Müzesi'nde 3 kıymetli eser sergilendi



ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.08.2025 13:58
Diyarbakır Müzesi, koleksiyonundaki üç nadide eseri kalıcı olarak bahçe sergi alanında ziyaretçilerin beğenisine sundu. 1934 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü müzelerinden biri olan Diyarbakır Müzesi, 36 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Ancak sergileme alanlarının sınırlı olması nedeniyle bu eserlerin yalnızca küçük bir bölümünün ziyaretçilere gösterileceği belirtildi.
