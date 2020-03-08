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08.03.2020

Diyarbakır anneleriyle röportaj yapan A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı |Video

A Haber, Diyarbakır anneleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle özel yayın gerçekleştirdi. HDP'nin desteğiyle terör örgütü PKK'ya kaçırılan evlatlarından gelecek haberi bekleyen anneler A Haber mikrofonları aracılığıyla yeniden evlatlarına 'dönün' diye seslendi. A Haber muhabiri Cansın Helvacı annelerin duygularına ortak oldu. Röportaj esnasında ezanın başlamasıyla birlikte annelerin tek yürek olup "Ya Rabbim bizi çocuklarımıza kavuştur" diyerek dua etti. Cansın, o anları canlı yayında aktarırken sesi titreti, boğazı düğümlendi gözleri doldu. İşte canlı yayında yaşanan o anlar. Öte yandan çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 188’inci gününe girdi.

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