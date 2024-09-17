Diş tedavisinin uzamasına kızan vatandaş kliniği taradı

Adana'da bir kişi, tedavi gördüğü diş kliniğine 'tedavi süresi uzadığı' gerekçesiyle silahlı saldırı yaparken, bu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Söz konusu şüpheli ve yanında bulunan arkadaşı yakalanırken, ikisi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.