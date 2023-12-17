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Dikkat çeken görüntü! Güneş bulutların arasından mercek gibi görüntü
Meteorolojinin verilerinde olduğu gibi Mersin'de sıcaklıklar 22 dereceye ulaşırken parçalı bulutlar gökyüzünü kapladı.
Parçalı bulutların gökyüzünü kapladığı şehirde, NASA'nın verdiği bilgilere göre, son 6 yılın en güçlük patlamasının yaşandığı güneş ise mercek gibi göründü.
Mercek gibi bulutların arasında kayan güneşin çevresindeki ışınlar da dikkat çekti.
Yarından itibaren Çarşamba gününe kadar güneşli bir havanın etkili olacağı şehre 321 kilometrelik kıyısı bulunan Akdeniz için ise fırtına uyarısı yapıldı.
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 6.Bölge Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 50 ile 75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi gününün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.