Devletin vefa eli onların omzunda! 91 ildeki yaşlılar onlara emanet

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi yaşlı hanelere evde hizmet veriyor. Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile bu hanelerin evleri temizleniyor, koca çınarların kişisel bakımları gideriliyor. Yemekleri pişiriliyor. A Haber dee bu özel hizmetin nasıl verildiğini sizler için görüntüledi.

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