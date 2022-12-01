01 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Devletin vefa eli onların omzunda! 91 ildeki yaşlılar onlara emanet
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi yaşlı hanelere evde hizmet veriyor. Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile bu hanelerin evleri temizleniyor, koca çınarların kişisel bakımları gideriliyor. Yemekleri pişiriliyor. A Haber dee bu özel hizmetin nasıl verildiğini sizler için görüntüledi.