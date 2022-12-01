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Devletin vefa eli onların omzunda! 91 ildeki yaşlılar onlara emanet

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 12:42
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi yaşlı hanelere evde hizmet veriyor. Sosyal yardımlaşma vakıfları aracılığı ile bu hanelerin evleri temizleniyor, koca çınarların kişisel bakımları gideriliyor. Yemekleri pişiriliyor. A Haber dee bu özel hizmetin nasıl verildiğini sizler için görüntüledi.
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