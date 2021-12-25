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Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca için AKM’de cenaze töreni düzenlendi

İHA
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Giriş: 25.12.2021 13:12
Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Yavaşca için AKM’de tören düzenleniyor. Törende gözyaşlarına hakim olamayan eşi Ayten Yavaşça, eşi için yazdığı şiiri okudu. Klasik Türk Müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdıran sanatçı için AKM'de tören düzenleniyor. Yavaşça, öğle vakti Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.

"Onsuz her şey çok zor olacak"

Eşini çok sevdiğini söyleyen Ayten Yavaşça: "Çok uzun bir süre hastanelerde kaldı. Hastanede yatış süremizce Sina Kıraç'a minnettarım. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Hastanemizdeki başhekimden tüm personele de çok teşekkür ediyorum. Onsuz her şey çok zor olacak. Ben onu tanıdığım zaman 19 yaşındaydım. Biz birbirimizi çok sevdik. Biz yüzyılın aşıkları kitabına girdik. Çok hüzünlüyüm eve sevinçle gelirdi ve evini çok severdi. Mütevazi biriydi, kimseden bir şey istemezdi ve herkesle dostu" dedi.
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