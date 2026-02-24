CANLI YAYIN
Yaşam İş makinesinin boyunu bulan kar tünellerinde çalışma
Yaşam Otomobil pastaneye girdi
Gündem Çetelere yapay zeka operasyonu!
Özel Haber Yılda 180 bin çocuk suça sürükleniyor
Dünya BAFTA ödülleri sahiplerini buldu!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dev iftar sofrası nasıl hazırlanıyor?

Mardin’de 4 bin 500 kişilik iftarlık hazırlanıyor. Çalışmaların detaylarını bölgeden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve Mardin Valisi Tuncay Akkoyun aktardı.

