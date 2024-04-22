22 Nisan 2024, Pazartesi
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Derin dondurucuda hangi ürün nasıl saklanmalı? Hangi besin buzlukta nasıl saklanmalı? Gıdaları dondurma ve çözdürme rehberi
Kısa sürede tüketemeyeceğimiz, pratik olsun diye önceden hazırladığımız bazı besinleri, buzluk ya da derin dondurucuda saklarız. Ancak bazı hatalar bu gıdaların besin değerlerini yitirmelerine ve en önemlisi zararlı hale gelmelerine sebep oluyor. Peki hangi ürün nasıl saklanmalı? Detayları haberimizde...