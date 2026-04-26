Özbekistan'dan Türkiye'ye yardım eli! Depremzedelere moral gezisi

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden biri olan Özbekistan, Hatay’ın yeniden ihyası için başlattığı seferberliği taçlandırdı. Hatay’ın Arsuz ilçesinde TOKİ tarafından yürütülen dev projede 308 konutun yapımını üstlenen ve bölgeye "Özbekistan Mahallesi" adını veren dost ve kardeş ülke, şimdi de depremzede aileleri Ata yurdunda ağırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in iradesiyle şekillenen bu dev organizasyon, asrın dayanışmasını tarihin altın sayfalarına kazıyor. A Haber Muhabiri Kübra Bal Özbekistan tarafından ağırlanan depremzedelerle birlikte o anlara tanıklık etti.