Depremzedeler için 4 bin 602 konut yapıldı

İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda bina yıkılmış ya da ağır hasar almıştı. Devlet, depremin hemen ardından tüm kurumlarıyla sahaya inerek yaraları sarmak için seferber oldu. Kısa sürede tamamlanan yeni konutlar, hak sahiplerine teslim edilerek depremzedelere güvenli yuvalar sağlandı.

