21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Depremin ardından Tokat

Depremin ardından Tokat

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.04.2024 09:54
5,6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılmıştı. Bölgedeki son durumu A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Fırtına minarenin şerefesini uçurdu
Fırtına minarenin şerefesini uçurdu
Kömürlükten çıkan şoke etti
Kömürlükten çıkan şoke etti
Seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı
Seyir halindeki İETT otobüsünü alev alev yandı
Yolcu treni hemzemin geçitte TIR’a çarptı
Yolcu treni hemzemin geçitte TIR’a çarptı
Depremin ardından Tokat
Depremin ardından Tokat
Vapurdaki araçlar fırtınadan zarar gördü
Vapurdaki araçlar fırtınadan zarar gördü
Cahar Dudayev’in anısına
Cahar Dudayev’in anısına
Kazı çalışmalarında Osmanlı mezarlığı bulundu
Kazı çalışmalarında Osmanlı mezarlığı bulundu
Diyarbakır’ın sembolü
Diyarbakır’ın sembolü
Onlar saniyelerle yarışıyorlar!
Onlar saniyelerle yarışıyorlar!
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Antilop hayattan kopardı! İkisi de olay yerinde can verdi
Daha Fazla Video Göster