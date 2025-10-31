31 Ekim 2025, Cuma

Deprem vurduğu Sındırgı’da cuma namazı çadırlarda kılındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 15:37
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında bazı camiler ibadete kapatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için cuma namazı kılınmak üzere AFAD koordinasyonunda ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde çadırlar kuruldu. Vatandaşlar kurulan AFAD çadırlarında cuma namazlarını huşu içinde ifa etti. Vatandaşlar, zor günlerde birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirterek, emeği geçen yetkililere teşekkür ettiler.
