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Deprem sonrası korku sizi esir almasın! Endişe en çok çocukları etkiliyor

Deprem sonrası korku sizi esir almasın! Endişe en çok çocukları etkiliyor

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 25.04.2025 12:09
Bir yanda yaşanan depremlerin stresi diğer yandaysa “tekrar deprem olacak mı?” korkusu milyonlarca kişiyi kaygılandırıyor. En çoksa bu durumdan çocuklar etkileniyor. Uzmanlara göre sürekli alarm halinde olmak hem psikolojik hem de fiziki olarak sağlığı olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada dolaşan deprem videoları ve asılsız iddialar da kaygıyı tetikliyor. Uzmanlar sadece güvenilir kaynakların takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
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Deprem sonrası korku sizi esir almasın! Endişe en çok çocukları etkiliyor
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