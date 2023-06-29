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Deprem konutlarında teslim süreci! İşte teslim edilecek deprem konutları

A Haber
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Giriş: 29.06.2023 11:23
Başkan Erdoğan deprem sonrası yapılan kalıcı konutların ekimde teslim edilmeye başlayacağını açıkladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bölgeden detayları aktardı. Evletr havadan drone ile görüntülendi.
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