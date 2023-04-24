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Deprem bölgesi dahil tüm okullar bugün açılıyor

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 08:47
Deprem bölgesinin tamamı dahil 81 ilde okullar tamamen açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur Adıyaman'dan aktardı.
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