05 Temmuz 2022, Salı
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Denizli’de karısını soğukta barakaya kapatıp başına köpek bağlayan caniye iyi hal indirimi yapıldı
Denizli’de, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini götürdüğü çiftlik evinde soğukta barakaya kapatıp başına köpek bağlayan cani Mustafa Y. iyi hal indirimi ile 5 sene hapis cezası aldı.