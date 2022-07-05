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Denizli’de karısını soğukta barakaya kapatıp başına köpek bağlayan caniye iyi hal indirimi yapıldı

DHA
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Giriş: 05.07.2022 15:55
Denizli’de, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşini götürdüğü çiftlik evinde soğukta barakaya kapatıp başına köpek bağlayan cani Mustafa Y. iyi hal indirimi ile 5 sene hapis cezası aldı.
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