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05.02.2020

Denizli'de fırtına minare kubbesini böyle uçurdu

Denizli’de şiddetli esen rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca, kentte çatılar ve reklam tabelaları yerinden söküldü ağaçlar devrildi. Bir cami minaresi caminin üzerine düştü. İşte o anlar... Kentte sabah saatlerinden itibaren esmeye başlayan rüzgar öğleden sonra yerini lodosa bırakınca deyim yerindeyse kentte yer yerinden oynadı. Saatteki hızı 100 km'ye yaklaşan lodos çatılar ve reklam tabelalarını yerinden söktü, cami minare kubbelerinin ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Merkezefendi ilçesi Esma Hatun Camisinin minaresinin cam kubbesinin yerinden oynadığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye caminin çevresindeki geçen yolları araç ve yay trafiğine kapattı. Bu sırada yerinden oynayan kubbe ise büyük bir gürültü ile caminin üzerine devrildi. İtfaiyenin yolu kapatması olası bir facianın önüne geçti.

Kentte olumsuz hava koşulları devam ediyor.

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