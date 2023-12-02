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Denizaltı projelerinde kritik eşik: Yazılım

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Giriş: 02.12.2023 16:10
Dünya'nın en stratejik yerlerinden biri olan doğu akdeniz'in önemi, yeni hidrokarbon ve doğalgaz keşifleriyle katlanarak arttı. Türkiye hem olası savaş riskine karşı hem de ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için uzun yıllardır donanmayı güçlendirmek için çalışıyor. Donanmanın olmazsa olmazı denizaltılar, Türkiye'nin caydırıcılığını artırıyor. Denizaltıların beyni de yerli ve milli yazılımlar.
Denizaltı projelerinde kritik eşik: Yazılım
Denizaltı projelerinde kritik eşik: Yazılım
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