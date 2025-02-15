Deniz atlayan genç felç dolu! Otel kusurlu çıktı

Baran Demir isimli genç arkadaşlarıyla birlikte gittiği Bodrum'daki okul gezisinde bir ihmalin kurbanı oldu. Kaldıkları otelin iskelesinden denize atladı, bir daha da ayağa kalkamadı. Baran'ın atladığı iskelede suyun derinliğini gösteren bir uyarı levhası yoktu. Omuriliği kırıldı. Şimdi hastanede ölüm-kalım savaşı veriyor. Otel yönetimi ise yüzde yüz kusurlu bulundu. Ailesi ise perişan.

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