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Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten

DHA
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Giriş: 08.06.2022 10:16
Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı iddia edilen İbrahim Kargı (37), dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan dere kenarına yuvarlandı. Kargı, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten
Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten
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