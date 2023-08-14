14 Ağustos 2023, Pazartesi
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Demet Akalın ve Resul Dindar sahnede birbirine girdi
Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen festivalde sahne alan Resul Dindar ve Demet Akalın, saat tartışması nedeniyle birbirine girdi. Akalan’ın sahneye çıkmak istediğini söyleyen Resul Dindar, “Ben buranın çocuğuyum, ben Karadenizliyim müziğiyim, sen beni tanımıyorsun” deyince Demet Akalın sahneyi çıkarak tepki gösterdi.