Dedektörünü alan sahile koştu! 'Altın aramak yasak değil'

Yaz aylarında Karadeniz’in hırçın sularına kendini bırakanların düşürdüğü ziynet eşyaları dedektörle altın avına çıkanların gelir kapısı oldu. Dedektör ile kaybolan ziynet eşyaların aranmasının yasak olmadığını belirten vatandaş, “CİMER’e yazı yazdım. Sahilde altın arama hakkında herhangi bir yasa olmadığı hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünden cevap geldi. Yasak olmadığını öğrenince de sahilde rahat bir şekilde ziynet eşyası arayabiliyoruz.” dedi.

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