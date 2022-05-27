27 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Dedektörünü alan sahile koştu! 'Altın aramak yasak değil'

Dedektörünü alan sahile koştu! 'Altın aramak yasak değil'

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.05.2022 12:54
Yaz aylarında Karadeniz’in hırçın sularına kendini bırakanların düşürdüğü ziynet eşyaları dedektörle altın avına çıkanların gelir kapısı oldu. Dedektör ile kaybolan ziynet eşyaların aranmasının yasak olmadığını belirten vatandaş, “CİMER’e yazı yazdım. Sahilde altın arama hakkında herhangi bir yasa olmadığı hakkında Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğünden cevap geldi. Yasak olmadığını öğrenince de sahilde rahat bir şekilde ziynet eşyası arayabiliyoruz.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dedektörünü alan sahile koştu!
Dedektörünü alan sahile koştu!
Atatürk Havalimanı’nda kaç pist açık kalacak?
Atatürk Havalimanı'nda kaç pist açık kalacak?
Açıkta satılan ürünlerde salmonella riski
Açıkta satılan ürünlerde salmonella riski
Öğrencisinin hayatını böyle kurtardı
Öğrencisinin hayatını böyle kurtardı
İstanbul’da korkunç olay! 3 ölü...
İstanbul'da korkunç olay! 3 ölü...
İstanbul sahillerine tsunami panoları!
İstanbul sahillerine tsunami panoları!
İstanbul’da gece şimşeklerle böyle aydınlandı!
İstanbul'da gece şimşeklerle böyle aydınlandı!
Emniyet şeridinde can pazarı: 11 yaralı
Emniyet şeridinde can pazarı: 11 yaralı
İlayda Çevik estetikli mi?
İlayda Çevik estetikli mi?
İşte Perihan Savaş’ın oğlu Zafer Savaş
İşte Perihan Savaş'ın oğlu Zafer Savaş
İş yerinde silahlı kavga! Yaralılar var
İş yerinde silahlı kavga! Yaralılar var
Gaziantep’te hareketli dakikalar!
Gaziantep'te hareketli dakikalar!
Daha Fazla Video Göster