07 Şubat 2024, Çarşamba
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Darp ettiği taksiciyi silahla tehdit etti! İşte o anlar
İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, yol nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü önce darp etti sonra da silah göstererek tehdit etti. Taksi şoförü olay yerinden kaçarken taksideki yolcunun yere düştüğü o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.