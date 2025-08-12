12 Ağustos 2025, Salı

Darende'de vatandaşların hızlı müdahalesi yangını söndürdü
Darende’de vatandaşların hızlı müdahalesi yangını söndürdü

Darende'de vatandaşların hızlı müdahalesi yangını söndürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 21:16
Malatya’nın Darende ilçesinde kayısı bahçelerinde çıkan yangın, duyarlı vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde başlayan yangın, sürücünün aracını yol kenarına çekip alevlere müdahale etmesiyle başladı. Çevredeki vatandaşların da su taşıyarak destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Böylece, alevlerin diğer bahçelere sıçraması ve büyük bir facianın yaşanması engellendi.
