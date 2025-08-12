Darende’de vatandaşların hızlı müdahalesi yangını söndürdü

Malatya’nın Darende ilçesinde kayısı bahçelerinde çıkan yangın, duyarlı vatandaşların hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde başlayan yangın, sürücünün aracını yol kenarına çekip alevlere müdahale etmesiyle başladı. Çevredeki vatandaşların da su taşıyarak destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Böylece, alevlerin diğer bahçelere sıçraması ve büyük bir facianın yaşanması engellendi.

