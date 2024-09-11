Damat gelini nikah masasına vinçle getirdi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıldır vinç operatörü olan damat, müstakbel eşini nikah salonuna gelin aracı olarak süslediği vinçle götürdü. Önde gelin aracı olarak süslenen vinç arkasında akrabalarından oluşan düğün konvoyuna yoldan geçen araçlar da kornalarını çalarak mutluluklar diledi.

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