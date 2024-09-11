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Damat gelini nikah masasına vinçle getirdi

Damat gelini nikah masasına vinçle getirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 19:30
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 15 yıldır vinç operatörü olan damat, müstakbel eşini nikah salonuna gelin aracı olarak süslediği vinçle götürdü. Önde gelin aracı olarak süslenen vinç arkasında akrabalarından oluşan düğün konvoyuna yoldan geçen araçlar da kornalarını çalarak mutluluklar diledi.
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Damat gelini nikah masasına vinçle getirdi
Damat gelini nikah masasına vinçle getirdi
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