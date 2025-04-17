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Daha taksitini bitirmediği otomobilini İsrail’e tepki olsun diye yaktı

Daha taksitini bitirmediği otomobilini İsrail'e tepki olsun diye yaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 17.04.2025 11:16
Güncelleme:17.04.2025 11:20
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi'de ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, İsrail'in zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı. Alevleri görerek bölgeye giden farklı bir kişi ise akıl almaz olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.
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Daha taksitini bitirmediği otomobilini İsrail’e tepki olsun diye yaktı
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