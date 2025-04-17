17 Nisan 2025, Perşembe
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Daha taksitini bitirmediği otomobilini İsrail'e tepki olsun diye yaktı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Dörtyol Sanayi'de ilginç bir olay yaşandı. Bir vatandaş, İsrail'in zulmüne tepki çekmek için sanayinin ortasında otomobilini yaktı. Alevleri görerek bölgeye giden farklı bir kişi ise akıl almaz olayı cep telefonu ile saniye saniye kayıt altına aldı.