28 Haziran 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a bu sahneyle damga vurmuştu! Fahrettin Cüreklibatır'ın vefatıyla akıllara geldi
Yeşilçam ve Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne kadar 300'ü aşkın filmde rol olan Cüneyt Arkın, son dönemde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde "Aksallıların reisi" rolünü canlandırmıştı. İşte Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey'le tanışma sahnesi...