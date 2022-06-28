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Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'a bu sahneyle damga vurmuştu! Fahrettin Cüreklibatır'ın vefatıyla akıllara geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.06.2022 10:34
Yeşilçam ve Türk Sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması sonucu 85 yaşında hayatını kaybetti. Bugüne kadar 300'ü aşkın filmde rol olan Cüneyt Arkın, son dönemde ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde "Aksallıların reisi" rolünü canlandırmıştı. İşte Cüneyt Arkın'ın Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey'le tanışma sahnesi...
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